Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polis havaya ateş açtı

İstanbul Beşiktaş'ta ailesiyle trafikte seyir halinde olan bir polis, tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesip aracından indi. Diğer araç sürücüsü ve yanındakilerinde otomobilden inmesi üzerine polis havaya 1 el ateş etti. Taraflar, emniyete götürülerek ifadeleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.36 sıralarında Konaklar Mahallesi TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen polis memuru S.Z., iddiaya göre bir aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiğini öne sürerek sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından araç olay yerinden uzaklaştı.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde taraflar yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre konvoy halinde gelen araçta bulunan Fatih A. ile Samet D.'nin araçtan inmesi üzerine polis S.Z. havaya 1 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları emniyete götürdü. Olayla ilgili 'silahla tehdit', 'birden fazla kişiyle tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis memuru S.Z.'den el svabı(atış artığı tespiti) alınırken, olayda kullandığı silahın incelemelerin ardından kendisine teslim edildiği kaydedildi. Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili görüntüleri incelemeye aldı. Polis memuru S.Z.'nin olay sırasında görev istirahatli olduğu, ifadesinde ise yanında bulunan eşi ve çocuğuna zarar gelebileceğini düşündüğü için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi.

"ÖNÜME KIRIP TEHDİT ETTİ"

Trafikteki tartışmaya karışan diğer sürücü ise yaşananları şöyle anlattı:

"Bugün boğaz köprüsüne son bir kilometre kala trafikte bir vatandaşla tartışma yaşadık. Vatandaş önüme kırıp polis kimliğini göstererek 'Sana hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım. Sen göreceksin' diyerek tehditte bulundu. Bende sakinliğimi koruyarak 'yazabileceksen yaz, öderiz sıkıntı yok' dedim. Yoluma devam edip camımı kapattım. İleride önümü kesip tekrar tartışmaya girdi. Polis kimliğini tekrar göstererek hakaret etti. Arabadan inip havaya ateş etti. Şimdi ben yetkililere soruyorum; polislere kimliği trafikte üstünlükleri olsun diye mi veriyorsunuz. Silahı, trafikte tartışma yaşadığında adamın önünü kesip havaya ateş etmesi için mi veriyorsunuz?"