Beşiktaş'ta transfer harekâtı: 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, kış transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kalan atağa geçti.

Beşiktaş, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou ve kulübüyle anlaştı. Beşiktaş, Agbadou için Wolves'a 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı bir diğer isim Genk forması giyen Güney Koreli hücum oyuncusu Oh Hyeon-gyu oldu. Santrfor oynayan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisine Beşiktaş'ın yaklaşık 15 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

Oh Hyeon-gyu, bu sezon Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 20 maçta 6 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 3 gol kaydetti.

Beşikaş, orta sahaya da Asllani'nin ardından bir takviye daha yaptı. Kara kartallar, Göztepe’de forma giyen Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan ile de anlaştı.

Siyah-beyazlı ekip son takviyesini ise kaleye yapmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın, Leeds United forması giyen Lucas Perri'yi kadrosuna katmak için görüşmeleri son aşamaya getirdiği kaydedildi.