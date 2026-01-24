Beşiktaş'ta transfer krizi: Giden çok, gelen yok

Beşiktaş son olarak tecrübeli forveti Tammy Abraham ile yollar ayrıldı. Sezon başında Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Abraham, 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu.

Daha önce Paulista, David Jurasek, Mert Günok, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yollarını ayıran Necip Uysal'ı kadro dışı bırakan siyah-beyazlılarda ayrılan altı ismin yerine transfer yapılmaması problemleri büyüttü.

13 GÜN KALDI, KİMSE GELMEDİ

Kadro derinliği ciddi anlamda düşen Kara Kartal'da ara transfer döneminin bitimine 13 gün kala kadroya herhangi bir oyuncunun katılmaması özellikle taraftarların tepkisini çekti.

Son olarak Süper Lig'de 1-0 kazanılan Kayserispor maçında maç içinde ve sonunda, "Yönetim istifa" tezahüratında bulunmuştu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taraftar protesto etme hakkına sahiptir. Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor, tekrar başkan değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak bunun dışına çıkmamız ve sabit kalmamız gerekiyor."

Sezonun kalan bölümü için kadro derinliği ciddi şekilde düşen Beşiktaş'ta bitime 13 gün kala hiçbir oyuncuyla anlaşma aşamısına gelinmemesi de büyük bir problem.