Beşiktaş'ta transfer rahatsızlığı

Süper Lig’de ara transfer dönemine hızlı girmeyi hedefleyen Beşiktaş’ta planlar şu ana kadar istenilen noktaya gelemedi.

2 Ocak’ta başlayan ve 6 Şubat Cuma günü sona erecek ara transfer döneminde siyah-beyazlılar, kadroda önemli bir revizyona gitti.

Beşiktaş, Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayırırken, Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Ancak yapılan bu ayrılıklara rağmen siyah-beyazlı ekip henüz yeni bir transfer gerçekleştiremedi.

YALÇIN 5-6 TRANSFER İSTEMİŞTİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında 5-6 oyuncu takviyesi planladıklarını açıklamıştı. Beşiktaş yönetimi özellikle kaleci, stoper, sol bek ve orta saha bölgeleri için temaslarını sürdürse de görüşmeler şu ana kadar sonuç vermedi.

Beşiktaş’ın kaleci transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Filip Jorgensen konusunda Chelsea’nin oyuncuyu satmaya sıcak bakmaması süreci zorlaştırıyor. Stoper hattı için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile temaslar sürerken, İngiliz kulübünün bonservis bedelinde indirime yanaşmaması transferi çıkmaza soktu.

Orta sahada ise Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile 3,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Borussia Dortmund’un 4 milyon euroluk bonservis talebi, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Sol bek transferinde de pazarlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Lazio’ya Portekizli sol bek Nuno Tavares için 11 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İtalyan ekibinin ise 15 milyon euro talep ettiği, tarafların orta yolu bulması halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

ÇARŞI'DAN TEPKİ

Öte yandan transferlerin gerçekleşmemesi camiada büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Siyah-beyazlıların ünlü taraftar grubu Çarşı, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada Serdal Adalı yönetimine eleştirilerde bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun süredir devam eden yanlış yönetim anlayışı ve plansız yapılanma nedeniyle sportif ve kurumsal açıdan ciddi bir gerileme yaşamaktadır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne yapılacak transferlerde temel kriter nettir: Bu formayı giyecek her futbolcu, Beşiktaş’ın tarihini, kültürünü ve armanın taşıdığı ağırlığı bilerek sorumluluk almalıdır.

Beşiktaş, yalnızca yetenekli değil; sahada sürekli mücadele eden, tempodan kaçmayan ve baskı altında geri adım atmayan karakterde oyuncular ister. Beşiktaş formasını bir vitrin, ara durak ya da son sözleşme olarak gören hiçbir oyuncu bu camiada düşünülmemelidir.

Transfer edilecek futbolcuların; koşmayı, savaşmayı ve son ana kadar oyunun içinde kalmayı temel görev olarak benimsemesi zorunludur. Bu çerçevede, mevcut transfer döneminin Beşiktaş’ın kimliğine ve hedeflerine uygun biçimde, hiçbir taviz verilmeden yapılmasını gerektiğin hatırlatırız Yönetimden beklenti; bahanelerden uzak, kararlı ve hesap verebilir bir anlayışla Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışır adımların atılmasıdır."