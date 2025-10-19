Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Gençlerbirliği maçında görev yapan oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.