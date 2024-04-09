Beşiktaş'ta "U" dönüşü yapan araçla çarpışan motosikletli Semanur Hacıoğlu hastanede yaşamını yitirdi
Beşiktaş'ta, yolda "U" dönüşü yapan hafif ticari araçla çarpışan motosikletli Semanur Hacıoğlu, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.
Dolmabahçe Caddesi'nde 18 Mart'ta, "U" dönüşü yapan A.Ö. isimli sürücünün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönden gelen Semanur Hacıoğlu'nun (25) yönetimindeki motosiklet çarpışmıştı.
Kazada ağır yaralanan Hacıoğlu, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hacıoğlu, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede yaşamını yitirdi.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hacıoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alındı.
Hacıoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazı vaktinde Esenler Atışalanı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan hafif ticari araç sürücü A.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.