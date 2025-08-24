Beşiktaş'ta üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
İstanbul Beşiktaş’ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Beşiktaş’ta iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar (24), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan Helin Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.