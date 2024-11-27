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Beşiktaş'ta üst düzey istifa

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

Spor
  • 27.11.2024 10:04
  • Giriş: 27.11.2024 10:04
  • Güncelleme: 27.11.2024 10:20
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta üst düzey istifa

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

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