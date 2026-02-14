Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut kadroda yok

Beşiktaş'ın yarın oynanacak Başakşehir maçında Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut oynayamayacak. Nijeryalı orta saha Ndidi, babasının cenazesi nedeniyle kadroda olmayacak.

Taylan Bulut ise özel işleri nedeniyle Almanya’ya gitti. O da Başakşehir kadrosunda yer almayacak diğer bir isim.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.

EŞİTLİK VAR

Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de 35 kez karşılaşırken tarafların 10'ar galibiyeti bulunuyor. İki ekip, 15 maçta ise beraberliği bozamadı. Takımlar, söz konusu maçlarda 42'şer golle birbirine karşılık verdi.