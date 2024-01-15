Beşiktaş'ta yangın: Dumandan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre, Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanı görenlerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü.

Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Nazlı Hilal Yalman, önceki gün memleketi Bursa'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.