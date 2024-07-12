Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Kaynak: AA
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, günü tek antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Beşiktaşlı oyuncular basına açık bölümde ısınma etabı sonrasında kondisyona dayalı istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası yapacak.