Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 12.07.2024 12:32
  • Giriş: 12.07.2024 12:32
  • Güncelleme: 12.07.2024 12:33
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, günü tek antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Beşiktaşlı oyuncular basına açık bölümde ısınma etabı sonrasında kondisyona dayalı istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası yapacak.

BirGün'e Abone Ol