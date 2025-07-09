Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı

WIENER NEUSTADT (AA) - Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

Yarın:

TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar:

TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)