Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı
Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında yarın Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek
WIENER NEUSTADT (AA) - Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.
Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:
Yarın:
TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar:
TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)