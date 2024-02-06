Beşiktaş'ta yeni transfer Joe Worrall ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Joe Worrall, takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.