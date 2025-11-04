Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı: Radikal kararlar alınabilir

Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından yönetim kurulu bugün bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan Serdal Adalı'nın toplantıda olağanüstü seçim dahil birçok konuyu masaya yatırması bekleniyor.

Sezona büyük hedeflerle ve maliyetli bir kadro kurarak başlayan Beşiktaş oldukça kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Avrupa kupalarına lig aşamasına kalamadan ön elemede veda eden siyah-beyazlı ekip, ligde ise 11 maçta yalnızca 17 puan toplayabildi.

Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının takımın başına geçen Sergen Yalçın'ın sergilediği performans da sınıfta kaldı. Büyük bir krizin içine giren Beşiktaş'ta hedef tahtasında Başkan Serdal Adalı var.

YALNIZCA 22 OYLA İBRA EDİLDİ

Adalı'nın verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan siyah-beyazlı ekibin taraftarları seçim çağrısı yapıyor. Fenerbahçe maçından önce gerçekleşen mali genel kurulda sadece 22 oy farkla ibra edilen Serdal Adalı için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Olaylı geçen genel kurulda muhalifler süreci mahkemeye taşıyacaklarını iletmişti.

Toplantıda olağanüstü seçim ve Sergen Yalçın'ın geleceği dahil dahil birçok konu konuşulacak. Bu toplantı sonrası radikal kararlar alınabilir.