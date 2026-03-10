Beşiktaş'ta yüzleri güldüren gelişme: El Bilal Toure çalışmalara başladı
Derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sevindirici bir gelişme yaşandı. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan El Bilal Toure saha çalışmalarına başladı.
Yenilmezlik serisi Süper Lig'de Galatasaray'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle bozulan Beşiktaş'a iyi haber geldi.
Siyah-beyazlıların kadrosunda bu sezon önemli yer tutan Malili forvet El Bilal Toure, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başladı.
6 GOL, 5 ASİSTLİK KATKI
Gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışma yapan Toure'nin milli maç arasından sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı formayla 18 maça çıkan genç oyuncu bu maçlarda 6 gol, 5 asistlik bir performans göstermişti.
Sakatlandığı Başakşehir maçının ardından 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığı hakkında konuşan Sergen Yalçın, "El Bilal Toure 6-8 hafta gibi bir süre forma giyemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Sakatlığın ardından geçen 4 haftanın ardından saha çalışmalarına başlayan Bilal Toure'nin milli maç dönüşü oynanacak derbide sahada olması bekleniyor.