Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.

Zecorner Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

