Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde son aşamada

Beşiktaş, Roma'nın futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağlamak üzere.

Roma'nın futbolcusu olan Abraham ile 4 yıllık anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.

Bu transferin gün içinde resmileşmesi ve Abraham'ın Beşiktaş'ın yeni santraforunun olması bekleniyor.

Gazeteci Fabrizio Romano da transferin bitme aşamasında olduğunu yazdı.

🚨🦅 EXCLUSIVE: Besiktas reach verbal agreement to sign Tammy Abraham on permanent deal from AS Roma, here we go!



Transfer fee around €20m. Abraham has accepted the destination. Time for paperwork between clubs.



Tanmy, set to fly to Turkey. ⚪️⚫️✈️ pic.twitter.com/2IX0Rce53f