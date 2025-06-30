Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde son aşamada
Beşiktaş, Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere. Transferin gün içinde netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Roma'nın futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağlamak üzere.
Roma'nın futbolcusu olan Abraham ile 4 yıllık anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.
Bu transferin gün içinde resmileşmesi ve Abraham'ın Beşiktaş'ın yeni santraforunun olması bekleniyor.
Gazeteci Fabrizio Romano da transferin bitme aşamasında olduğunu yazdı.
🚨🦅 EXCLUSIVE: Besiktas reach verbal agreement to sign Tammy Abraham on permanent deal from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025
Transfer fee around €20m. Abraham has accepted the destination. Time for paperwork between clubs.
Tanmy, set to fly to Turkey. ⚪️⚫️✈️ pic.twitter.com/2IX0Rce53f
Romano, transfer ücretinin yaklaşık 20 milyon euro olduğunu belirtti.
Nijeryalı golcü geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçirirken 45 maçta 10 gol attı