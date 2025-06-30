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Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde son aşamada

Beşiktaş, Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere. Transferin gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Spor
  • 30.06.2025 09:57
  • Giriş: 30.06.2025 09:57
  • Güncelleme: 30.06.2025 10:04
Kaynak: Spor Servisi-DHA
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde son aşamada
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Roma'nın futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağlamak üzere.

Roma'nın futbolcusu olan Abraham ile 4 yıllık anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.

Bu transferin gün içinde resmileşmesi ve Abraham'ın Beşiktaş'ın yeni santraforunun olması bekleniyor.

Gazeteci Fabrizio Romano da transferin bitme aşamasında olduğunu yazdı.

Romano, transfer ücretinin yaklaşık 20 milyon euro olduğunu belirtti.

Nijeryalı golcü geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçirirken 45 maçta 10 gol attı

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