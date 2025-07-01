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Beşiktaş, Tammy Abraham’ı KAP’a bildirdi

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 11:45
  • Giriş: 01.07.2025 11:45
  • Güncelleme: 01.07.2025 11:45
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Tammy Abraham’ı KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme haline olduğu golcü futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Tammy Abraham’ı taşıyan özel uçak, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

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