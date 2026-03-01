Beşiktaş'tan 21 yıl sonra gelen büyük seri

Son yıllarda istikrarsız performansıyla eleştirilen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde deplasman maçlarında dikkat çeken bir seri yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybettiği maçın ardından çıktığı dış saha karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmedi.

Ara transfer döneminde yapılan hamlelerin ardından form grafiğini yukarı çeken Beşiktaş, deplasmanda üst üste 10 maçtır puan almayı başararak 21 yıl sonra bir ilki yaşadı.

EN SON 2003-2004'TE

Siyah-beyazlılar, en son 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde 11 maçlık deplasman yenilmezlik serisine ulaşmıştı.

Mevcut seriyle birlikte Beşiktaş, kulüp tarihindeki en uzun deplasman yenilmezlik serilerinden birine daha yaklaşmış oldu. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanından puanla ayrılması halinde Lucescu dönemindeki seriyi egale edecek.

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının ardından ligde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, bu iki maçtan da puan çıkarması durumunda kulüp tarihindeki en uzun deplasman yenilmezlik serisinin yeni sahibi olacak.