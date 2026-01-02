Beşiktaş'tan açıklama: Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan 2 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
Beşiktaş, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson'un kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı. Bir süredir oynamayan Rafa Silva ise kamp kadrosuna dahil edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için başlayan hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, David Jurasek ve Jonas Svensson ile sözleşme feshi için görüşüldüğü ve iki futbolcunun kadroya dahil edilmediği belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."
Öte yandan bir süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılabileceği konuşulan Rafa Silva kadroda yer aldı.
