Beşiktaş'tan açıklama: Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan 2 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için başlayan hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, David Jurasek ve Jonas Svensson ile sözleşme feshi için görüşüldüğü ve iki futbolcunun kadroya dahil edilmediği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."

Öte yandan bir süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılabileceği konuşulan Rafa Silva kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: