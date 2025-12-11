Beşiktaş'tan Agbadou hamlesi
Beşiktaş, savunma bölgesi için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası takıma takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattını Emmanuel Agbadou ile güçlendirmek istiyor.
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş’ın, savunmanın ortası için adaylar arasında Agbadou üst sıralarda bulunuyor.
Wolverhampton ve Beşiktaş arasında görüşmeler sürüyor.