Beşiktaş'tan araştırma komisyonu kararı

Beşiktaş Başkanlık Kurulu, 2 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’un ardından kamuoyunda yer alan iddia ve ithamlara ilişkin yeni bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, yaşanan tartışmaların ardından konunun tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeniyle, genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla, şüpheye mahal vermeden ve tamamen şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için, Tüzüğümüzün 40/d maddesi kapsamında Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere bir araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

En kısa sürede yapılacak incelemelerin ardından, genel kurul üyelerimiz ve camiamız bilgilendirilecektir.”

Beşiktaş yönetimi, bu kararla birlikte son dönemde yaşanan tartışmaların şeffaf biçimde aydınlatılmasını hedefliyor.

ADALI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Serdal Adalı dün düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı yaptığı açıklamada, "Bu planlanmış bir operasyon. Amaç Beşiktaş’ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş’ın ekonomik özgürlüğüne kavuşmasını engellemek. Kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var" ifadelerini kullandı.

Alınan başarısız sonuçlarla ilgili de detaylı değerlendirme yapan Serdal Adalı şunları söyledi:

"Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum."