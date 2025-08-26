Beşiktaş'tan bir transfer daha

Giriş / Abone Ol
  • 26.08.2025 13:39
  • Giriş: 26.08.2025 13:39
  • Güncelleme: 26.08.2025 13:39
Kaynak: DHA
Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- TRANSFER çalışmalarını sürüdüren Beşiktaş stoper hattına da bir takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Djalo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

