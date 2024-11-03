Beşiktaş'tan Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Mücadelede ağrı hisseden ve ikinci yarının başında yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bırakan Ciro Immobile'nin sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Immobile’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada Immobile’nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."