Beşiktaş'tan El Bilal-Toure açıklaması

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal-Toure'nin sağlık durumu hakkında resmi sitesinde açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Toure'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.