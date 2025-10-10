Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'tan El Bilal-Toure açıklaması

Beşiktaş, El Bilal Toure’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Spor
  • 10.10.2025 15:29
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal-Toure'nin sağlık durumu hakkında resmi sitesinde açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Toure'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

