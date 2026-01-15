Giriş / Abone Ol
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için Agbadou için Wolverhampton Wanderers'a 14 milyon euro + bonus içeren teklif yaptı.

Spor
Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou için resmi teklif

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaştransfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, savunma hattını Emmanuel Agbadou ile güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş,  Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Agbadou için Wolverhampton Wanderers'a 14 milyon euro + bonus içeren teklif yaptı.

