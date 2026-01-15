Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou için resmi teklif

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, savunma hattını Emmanuel Agbadou ile güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Agbadou için Wolverhampton Wanderers'a 14 milyon euro + bonus içeren teklif yaptı.