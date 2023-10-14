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Beşiktaş'tan Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 12:17
  • Giriş: 14.10.2023 12:17
  • Güncelleme: 14.10.2023 12:17
Kaynak: DHA
Beşiktaş'tan Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Süper Lig’in 8'inci haftasında İstanbulspor ile oynanan maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen Eric Bailly’nin kulübün sponsor hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında 29 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sağlık ekipleri tarafından devam edildiği kaydedildi.

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