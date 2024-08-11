Beşiktaş'tan Federico Chiesa açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yücel, Beşiktaş'ın Chiesa ile ilgilendiğini doğruladı, oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Yücel, "Son günlerde Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı ve biz de yaklaşık 10 gündür kendisiyle ilgileniyoruz" dedi.

Yücel, Chiesa'nın yıllık maaş beklentisinin 9 milyon euro, Juventus'un ise 15 milyon euro bonservis talebinde bulunduğunu belirtti. Yücel, "Şu anda 7 kulüp daha oyuncuyla ilgileniyor. Biz teklifimizi yaptık fakat beklentiler çok yüksek ve bunları karşılamak pek mümkün görünmüyor" diye konuştu.