Beşiktaş'tan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Kupa çağrısı: "Dolmabahçe'ye bekleriz"

Beşiktaş, iptal edilen TFF Süper Kupa Finali’nin kendi statlarında oynanması çağrısında bulunarak, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planan fakat Suudi yöneticilerin takımların sahaya Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” yazılı pankartıyla ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkma taleplerini karşılamaması nedeniyle iptal edilen TFF Süper Kupa Finali için Beşiktaş'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullanıldı.