Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Igor Tudor'un İstanbul'a Beşiktaş ile görüşmek için geldiği iddialarını yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Igor Tudor'un İstanbul'a Beşiktaş ile görüşmek için geldiğine dair haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Beşiktaş, haberlerin 'asılsız' olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi "kulübün huzurunu bozmak amacıyla, menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberler" olduğu öne sürüldü.

Kulübümüzden Açıklama



Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer… pic.twitter.com/i2mxJ1QO7U — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2023

Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, sarı-kırmızılılarda 34 maça çıkmış, bu maçlarda 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı.

45 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın ardından Udinese ile Hajduk Split'i çalıştırdıktan sonra Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra Verona'yı çalıştıran Tudor son olarak geçtiğimiz yıl Marsilya'da görev yaptı. Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'ni 3. sırada bitirdi.