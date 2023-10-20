Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Igor Tudor'un İstanbul'a Beşiktaş ile görüşmek için geldiği iddialarını yalanladı.

Spor
  • 20.10.2023 16:26
  • Giriş: 20.10.2023 16:26
  • Güncelleme: 20.10.2023 16:45
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Igor Tudor'un İstanbul'a Beşiktaş ile görüşmek için geldiğine dair haberleri yalanladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Beşiktaş, haberlerin 'asılsız' olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi "kulübün huzurunu bozmak amacıyla, menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberler" olduğu öne sürüldü. 

Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, sarı-kırmızılılarda 34 maça çıkmış, bu maçlarda 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı.

45 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın ardından Udinese ile Hajduk Split'i çalıştırdıktan sonra Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra Verona'yı çalıştıran Tudor son olarak geçtiğimiz yıl Marsilya'da görev yaptı. Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'ni 3. sırada bitirdi. 

Ancelotti, Arda Gülerin ne zaman oynayacağını açıkladı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 