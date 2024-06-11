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Beşiktaş'tan ilk transfer

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaştığı iddia edildi.

Spor
  • 11.06.2024 14:28
  • Giriş: 11.06.2024 14:28
  • Güncelleme: 11.06.2024 14:41
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan ilk transfer

Yaz döneminde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaştığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Beşiktaş'ın tecrübeli stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2013'te Villarreal'e gelen Gabriel Paulista, 2 sezon sonra 15 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.

Burada geçirdiği 3 sezonda Premier Lig'de 46 maça çıkan Gabriel Paulista, 3 kupa kazandı.

Daha sonra 13 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer Gabriel Paulista, Valencia formasıyla geçirdiği 7 sezonda La Liga'da toplam 182 maçta forma giydi.

Geçtiğimiz sezon ocak ayında Atletico Madrid'e giden Gabriel Paulista ligin ikinci yarısında yalnızca 5 maçta oynadı. Sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista için Beşiktaş bonservis ödemeyecek. 

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