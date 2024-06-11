Beşiktaş'tan ilk transfer
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaştığı iddia edildi.
Yaz döneminde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaştığı belirtildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Beşiktaş'ın tecrübeli stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2013'te Villarreal'e gelen Gabriel Paulista, 2 sezon sonra 15 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.
Burada geçirdiği 3 sezonda Premier Lig'de 46 maça çıkan Gabriel Paulista, 3 kupa kazandı.
Daha sonra 13 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer Gabriel Paulista, Valencia formasıyla geçirdiği 7 sezonda La Liga'da toplam 182 maçta forma giydi.
Geçtiğimiz sezon ocak ayında Atletico Madrid'e giden Gabriel Paulista ligin ikinci yarısında yalnızca 5 maçta oynadı. Sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista için Beşiktaş bonservis ödemeyecek.