Beşiktaş'tan kaleci hamlesi

Beşiktaş çok tarşılaşan kaleci konusunda devre arası transfer döneminde bir adım atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ana hedefi Barcelona'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen.

Sport'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip Ter Stegen için Barcelona'ya 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş scout direktörü Eduard Graf'ın bu görüşmelerde rolü büyük.

Graf, Alman kaleciyi düzenli olarak ilk 11'de oynama garantisiyle ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca yazın kendi isteğine göre yön verebileceği bir özgürlük sunacaklarını da iletiyorlar. Barcelona, kararı Ter Stegen'e bıraktı.

TER STEGEN KİMDİR

Marc-André ter Stegen, 30 Nisan 1992’de Almanya’nın Mönchengladbach kentinde doğdu. 1.87 boyundaki Alman file bekçisi, çocuk yaşta altyapısına girdiği Borussia Mönchengladbach’ta 1996-2010 arasında bütün yaş kategorilerini geçip A takıma kadar yükseldi. 2011’de ligde kalma mücadelesi veren Gladbach’ta kaleyi devralıp çok genç yaşta Bundesliga’nın en güvenilir kalecilerinden biri haline geldi; 2010-2014 arasında ligde 100’ün üzerinde maça çıktı

2014 yazında Barcelona, Ter Stegen’i yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. İlk sezonunda ligde rotasyon oyuncusu olsa da Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’nda kaleyi koruyarak Barça’nın 2014-15’te elde ettiği üçlemenin (La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey) temel parçalarından biri oldu. Katalan ekibiyle yıllar içinde oyun kurma becerisi, ayakla pas kalitesi ve ceza sahası dışına cesur çıkışlarıyla “süpürücü kaleci” prototipinin en güçlü örneklerinden biri haline geldi. Barcelona formasıyla altı La Liga, altı Copa del Rey, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 15’in üzerinde kupa kazandı