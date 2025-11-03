Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'tan KAP'a açıklama

Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Aygül uzun süredir kulüpte görev yapıyordu.

  • 03.11.2025 14:28
  • Giriş: 03.11.2025 14:28
  • Güncelleme: 03.11.2025 14:32
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp geçen günlerde yaptığı açıklamayla Aygül ile yollarını ayırdığını şu ifadelerlerle duyurmuştu:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Aygül'ün konumu siyah-beyazlı kulüpte uzun süredir tartışma konusuydu.

