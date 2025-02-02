Beşiktaş'tan Mario Lemina iddialarına yanıt

Beşiktaş, Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mario Lemina'nın transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen oyuncuun transferine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.