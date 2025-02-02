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Beşiktaş'tan Mario Lemina iddialarına yanıt

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'nın transfer edileceğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Spor
  • 02.02.2025 16:53
  • Giriş: 02.02.2025 16:53
  • Güncelleme: 02.02.2025 17:00
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'tan Mario Lemina iddialarına yanıt
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mario Lemina'nın transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen oyuncuun transferine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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