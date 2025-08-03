Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddiasına yalanlama

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başından ayrılacağı ve Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Spor
  • 03.08.2025 12:37
  • Giriş: 03.08.2025 12:37
  • Güncelleme: 03.08.2025 12:39
Kaynak: İHA
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddiasına yalanlama

Beşiktaş, Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı iddialarını yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Norveçli teknik direktör, Beşiktaş ile 17'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 müsabakaya çıktı. Söz konusu süreçte 12 galibiyet alan 52 yaşındaki teknik adam, 4 kez rakipleriyle berabere kalırken 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol