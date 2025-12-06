Giriş / Abone Ol
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Fatih Vatanspor’dan Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara’yı transfer ederek savunma ve orta sahaya iki önemli takviye yaptı.

Spor
  • 06.12.2025 18:24
  • Giriş: 06.12.2025 18:24
  • Güncelleme: 06.12.2025 18:28
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'tan orta sahaya iki takviye

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak. Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.

Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Futbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya’yı kadrosuna kattı.
 Cansu Nur Kaya’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.

Kadın Futbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Fil Dişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara’yı kadrosuna kattı. Aminata Haidara’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

