Beşiktaş'tan orta sahaya iki takviye
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Fatih Vatanspor’dan Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara’yı transfer ederek savunma ve orta sahaya iki önemli takviye yaptı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak. Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.
Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya’yı kadrosuna kattı.
Cansu Nur Kaya’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.
Kadın Futbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Fil Dişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara’yı kadrosuna kattı. Aminata Haidara’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."