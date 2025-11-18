Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş antrenmanlara katılmayan Rafa Silva'yla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesine girecek” denildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları var. Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların hiçbirini yapmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gidemez"

YALÇIN: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise oyuncu için elinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Göreve geldiğim ilk gün, Rafa ilk konuşmamızda ‘Ben kampa zoraki geldim, futbolu bırakmayı düşünüyorum, kalmak istemiyorum.’ dedi. Ben de oyuncuya ‘Biz seni burada rahat ettiririz, idare ederiz.’ gibi cümleler söyledim, oyuncunun kafası rahatlasın diye" ifadelerini kullandı.