Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay'ın annesi için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın düşerek kalçasını kıran annesi Fatma Çalımbay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.