Beşiktaş'tan ROK'a sert yanıt: Ağzından salyalar saçarak konuşan hadsiz!

Beşiktaş Kulübü, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Beşiktaş’a kayyum atanmalı” ifadelerine sert bir açıklamayla yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, Kütahyalı ve programın yayımlandığı Ekol Sports kanalını açık biçimde hedef aldı.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkânını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.”

Beşiktaş, açıklamanın devamında hem Kütahyalı’ya hem de programı yayımlayan kanala karşı hukuki adım atılacağını duyurdu:

“Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır.

ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kütahyalı’nın ifadeleri, Beşiktaş camiası ve taraftarları arasında da tepkiyle karşılandı. Kulübün açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok taraftar “Beşiktaş yalnız değildir” etiketiyle paylaşımda bulundu.