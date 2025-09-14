Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Giriş / Abone Ol
Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi.

Spor
  • 14.09.2025 19:53
  • Giriş: 14.09.2025 19:53
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:54
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: DHA

Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

