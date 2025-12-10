Beşiktaş'tan stoper atağı

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Napoli’den Amir Rrahmani ile Spartak Moskova’dan Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

Felix Uduokhai'nin ayrılmasının beklenmesi ve Gabriel Paulista'nın sakatlık durumu nedeniyle stopere hamlelerin yapılması bekleniyor.



Beşiktaş'ta şu aşamada iki isim öne çıkıyor. Kartal; Napoli'den Amir Rrahmani ve Spartak Moskova'dan Alexander Djiku'yu yakından takip ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Amir Rrahmani, kulübüyle görüşmeler yapıyor.

1 yıllık opsiyonu bulunan Kosovalı stoperin henüz bir karar vermediği belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'ya Spartak Moskova'ya giden Djiku'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Rus ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ganalı stoper için kiralama yönteminin devreye alınabileceği kaydedildi.