Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş, Tammy Abraham'la ilgili KAP'a açıklamada bulundu.

Spor
  • 26.01.2026 16:09
  • Giriş: 26.01.2026 16:09
  • Güncelleme: 26.01.2026 16:15
Kaynak: Spor Servisi
AA

Beşiktaş, transferi konusunda Aston Villa'yla anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Tammy Abraham'la ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir.

Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir"

