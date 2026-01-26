Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş, transferi konusunda Aston Villa'yla anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Tammy Abraham'la ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir.

Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir"