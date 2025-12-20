Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'tan, Tammy Abraham'ın sağlık durumuna dair açıklama

Beşiktaş kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Spor
  • 20.12.2025 23:39
  • Giriş: 20.12.2025 23:39
  • Güncelleme: 20.12.2025 23:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi.

