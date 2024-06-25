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Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın transferini açıklamak için geri sayıma geçti. Beşiktaş, Rafa Silva transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Spor
  • 25.06.2024 16:45
  • Giriş: 25.06.2024 16:45
  • Güncelleme: 25.06.2024 16:53
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Fotoğraf: AA

Siyah beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcuyla anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla ima etti.

Paylaşımda iki Kartal emojisinin arasında bir kalkan uçak emojisiyle yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğinin işareti verildi.

Rafa Silva'nın sözleşmesinin sona erdiği Benfica'nın simgesi de Beşiktaş'ınki gibi Kartal.

İddia: Beşiktaş, Rafa Silva ile anlaştı
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