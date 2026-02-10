Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması

Beşiktaş Kulübü Vaclav Cerny hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirttiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzden Açıklama Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."