Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Spor
  • 11.09.2025 11:35
  • Giriş: 11.09.2025 11:35
  • Güncelleme: 11.09.2025 11:39
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: Depophotos

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun Nijerya ile Güney Afrika arasında oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

