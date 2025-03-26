Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'a karşı avantajlı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'nda yapılan maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip, Tüpraş Stadı'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım bir galibiyet elde edebildi. Derbilerde bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 7 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.

Böylece ilk derbi 2-2 berabere sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.

Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.

"Kara kartal", 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettiği gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.

Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekip arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde siyah-beyazlı takım, geçen sezon ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Moatasem Al-Musrati'nin müsabakanın başında kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar ise yeni evinde oynadığı Galatasaray derbilerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadı.