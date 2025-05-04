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Beşiktaş taraftarı stada geldi

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 19:54
  • Giriş: 04.05.2025 19:54
  • Güncelleme: 04.05.2025 19:54
Kaynak: İHA
Beşiktaş taraftarı stada geldi

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadyumu’na geldi.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu’nda toplanan yaklaşık 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy’e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

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