Beşiktaş taraftarından pankart: "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak"
Çaykur Rizespor maçı öncesi siyah-beyazlı tribünlerden TFF ve hakem kararlarına sert tepki yükseldi. Yeni açık tribününde, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartı açan siyah-beyazlılar federasyon aleyhinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"KOLTUKLARI İŞGAL ETMEYİN"
"VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."
Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız."