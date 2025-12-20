Beşiktaş taraftarından pankart: "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak"

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçı başlamadan önce hakem kararlarına ve TFF'ye tepki gösterdi. Yeni açık tribününde, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartı açan siyah-beyazlılar federasyon aleyhinde tezahüratta bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"KOLTUKLARI İŞGAL ETMEYİN"

"VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."

Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız."