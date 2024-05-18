Beşiktaş taraftarının Aboubakar’a tepkisi devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Hatayspor müsabakasında oyuna sonradan giren Vincent Aboubakar’ı ıslıklayarak protesto etti. Kamerunlu oyuncu da alkışlayarak taraftara karşılık verdi.



Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan Vincent Aboubakar, maçın 71. dakikasında Semih Kılıçsoy’un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, performansından mennun olmadıkları Aboubakar’ı oyuna girerken ıslıklayarak protesto etti. Kamerunlu oyuncu da taraftarları alkışlayarak tepki gösterdi.

Vincent Aboubakar, mücadelenin 90+7. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2’ye getirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 33 müsabakada forma giyen 32 yaşındaki santrfor, 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.